В случае нового наступления РФ в Украине российским войскам будет содействовать открытая степная местность.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ, экс-командующий Центральным командованием США и силами США и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус, пишет "Укринформ".

По его словам, в "битве за Киев" ВСУ способствовала, в частности, лесистая местность, чего не будет на юге и востоке, где преобладают степные зоны.

"Там открытая местность, в отличие от того, как она выглядит вокруг Сум, Чернигова либо Киева. То есть, это более благоприятная территория для того, чтобы пойти широким фронтом, танковыми силами и т.д. Поэтому нам нужно молиться, чтобы, скажем, были дожди и чтобы движение бронетехники РФ было затруднено из-за погодных условий", - заявил Петреус, добавив, что в пользу ВСУ работает то, что "россияне воюют только численностью, а не умением".

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что Россия примет решение о новой атаке на Киев по результатам наступления на Донбассе.

Также сегодня замминистра обороны предупредила о риске наступления войск РФ не только на восточные регионы Украины.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.