Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отказался от требований направить в Украину танки.

Об этом сообщает американское издание Politico.

Издание пишет, что он поменял свое мнение на фоне разногласий внутри правящих партий Берлина по поводу того, насколько активно стоит вмешиваться в украино-российскую войну.

Ранее Хабек говорил, что помощь украинской армии должна быть доставлена быстро в ответ на просьбу Киева о танках и артиллерии. Поменяв риторику буквально вчера, Хабек поддержал линию канцлера ФРГ Олафа Шольца, констатирует Politico.

Хабек также упомянул об обеспокоенности союзников по НАТО тем, что поставки современных танков западных производителей могут сделать Запад "мишенью" для России.

Олаф Шольц не решался отправить тяжелое вооружение в Украину. Его позицию не разделяет глава МИД Германии Анналена Бербок. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что между министерствами отсутствует координация, когда дело доходит до принятия решения. И обвинила Шольца в том, что он не показал необходимый уровень лидерства.

Как пишет Politico, одним из рассматриваемых решений может стать отправка восточноевропейскими странами советских танков в Украину в обмен на более современные из Германии или других союзников по НАТО.

Штрак-Циммерманн сказала, что Польша восприняла эту идею "с большим интересом". Однако Хабек лишь заявил, что "решения еще не приняты". По его словам, неясно, могут ли официальные лица гарантировать друг другу замену советских танков на современные.

Напомним, еще 8 апреля издание Politico писало о том, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки немецких танков Украине, несмотря на давление со стороны нескольких других высокопоставленных чиновников.

Также "Страна" сообщала, что американское издание The New York Times со ссылкой на источник в администрации президента США Байдена писало о скорой отправке в Украину старых советских танков.

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