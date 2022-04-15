Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (член ХДС) выступил против поставок тяжелого вооружения в Украину. Он заявил, что это стало бы переходом черты, и Германия не должна становится стороной конфликта.

Об этом сообщает Mdr.de.

"Мы пересекли бы черту, если бы поставили танки или самолеты или даже установили бесполетную зону. Эта линия должна быть сохранена", - сказал Кречмер.

Кречмер призвал усиливать дипломатическое давление на Москву, чтобы разрешить конфликт.

В ответ на это заявление посол Украины Андрей Мельник резко раскритиковал Кречмера.

"Слава богу, вы не в федеральном правительстве. Внешняя политика в Саксонии всегда была катастрофой. Но ваше возмутительное дружелюбие к военному преступнику Путину навсегда останется в истории", - написал Мельник в Твиттере.

Напомним, правящая коалиция Германии одобрила поставки тяжелого вооружения Украине.

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