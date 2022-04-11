В Германии, где еще недавно выступали за осторожный подход в военной поддержке Украины, заявили, что Запад должен перестать искать отговорки и поставить Украине тяжелое вооружение.

Заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передают "РИА Новости".

"Более чем очевидно, что… Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии обороняться. Мы делаем это совместно с нашими международными партнерами, вместе с европейскими партнерами мы предоставляем дальнейшие миллионы… Но ясно, что Украине нужны дальнейшие военные материалы, прежде всего тяжелое вооружение, и сейчас нет времени на отговорки, сейчас настало время для креативности и прагматизма", - заявила немецкий министр журналистам в Люксембурге в понедельник.

Ранее Зеленский заявил об изменении позиции Германии в пользу Украины.

Хотя еще на днях СМИ писали, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки немецких танков Украине.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.