Украинский криминал активно приспосабливается к условиям военного времени, пытаясь развивать новые направления своего преступного бизнеса.

Как это происходит на практике - рассказывает "Страна".

На руках много оружия

С начала войны оружие стало доступно для многих. И используется оно не только для защиты Украины от вторжения России, но и для криминала.

Одним из первых нашумевших преступлений военного времени стала гибель семьи в Киеве. 25 февраля в столице прямо на улице была расстреляна семья из пяти человек.

Вначале прошла информация об уничтожении "российских диверсантов", которые стреляли в автомобиль с людьми. Впрочем, скоро в социальных сетях появилась другая информация: что машину расстреляли, приняв ее пассажиров по ошибке за диверсантов. Либо это была стрельба с целью ограбления. Вскоре история ушла из новостного потока. Точной информации по этому преступлению пока нет.

Другой нашумевший случай произошел почти месяц спустя - 29 марта в Киеве некие люди разоружили под угрозой оружия целую группу полицейских. Подробности этого происшествия были рассказаны на канале ДСР МВД Украины.

Полицейские остановили подозрительный автомобиль. Хозяйка авто обиделась и позвонила своему мужу. Он приехал на подмогу супруге в сопровождении двадцати вооруженных автоматами мужчин в камуфляже.

В телеграм-канале ДСР МВД Украины разоружившие полицейских названы "бандой". А их вожак - предводителем организованной преступной группировки. После того, как разоружившие полицейских были задержаны, выяснилось, что большая часть из них были ранее судимы. А в начале войны они записались в тероборону и получили оружие.

По данным источников "Страны" в криминальных кругах и в полиции, украинская преступность с навала войны прилагает немало усилий для получения оружия, направляя членов ОПГ записываться в отряды теробороны.

Стоит отметить, что в первые дни войны автоматы и боеприпасы в нескольких городах - Киеве, Одессе и Николаеве, раздавались просто на улице, с грузовиков. Учет выданных стволов был практически не организован - автоматы и гранаты выдавались просто по паспортам любым желающим. Для получения автомата нужно было просто расписаться в журнале. Без справок о наличии судимости и психическом здоровье. А в некоторых случаях даже расписки не требовалось - можно было показать паспорт, который в суматохе никто не проверял.

Впрочем, уже через пару суток такие хаотичные выдачи были прекращены - неразбериха первых дней прекратилась и в отряды теробороны начали записывать централизованно. Однако и в этом случае в отряды также попадал криминальный элемент.

По информации источников "Страны" в МВД Украины, полиция располагает фактами о случаях пропажи оружия после 24 февраля 2022 года.

"Некоторые получили оружие, а потом просто исчезли вместе с автоматами. Также есть информация о том, что украинские криминальные авторитеты пытаются наладить контроль над подпольным рынком оружия", - рассказал "Стране" источник в полиции.

Еще один источник появления оружия в украинских ОПГ - попавшие под обстрелы и разбитые колонны войск. В ряде регионов криминалитет организует специальные команды по сбору трофеев с мест, где происходят боевые действия.

Например, по информации Департамента стратегических расследований полиции Украины, в Харьковской области 5 и 11 апреля задержали двоих бандитов, которые вооружившись автоматами, найденными на месте боя, 23 марта совершили разбойное нападение на местных фермеров. При этом преступники убили троих человек.

К слову, сейчас в даркнете появилось много предложений о продаже автоматов Калашникова и патронов. Автомат стоит от 500 до 1000 долларов, патроны - от 10 до 15 гривен за штуку.

Мародерство

Не брезгует криминальные структуры и откровенным мародерством - особый интерес для организованных преступных группировок представляют населенные пункты, в которых идут, либо совсем недавно шли бои. Об одном из случаев также упоминает ДСР НПУ.

6 апреля сотрудники ДСП задержали 31-летнего киевского криминального авторитета, который с подельниками организовал грабеж брошенных домов в Буче. После освобождения городка, у задержанных нашли целый склад бытовой техники, компьютеров, мобильных телефонов, украшений, а также оружия.

Перевозка мужчин через границу

Активно осваивает криминалитет и один из самых прибыльных бизнесов военного времени - нелегальный вывоз мужчин призывного возраста за границу.

Источники "Страны" говорят, что еще с середины марта в нескольких приграничных областях местные криминальные авторитеты пытаются поставить под свой контроль перевозчиков, которые за деньги организовывали нелегальный переход кордона.

"Страна" уже писала об этом бизнесе.

Однако в отличие от первых дней войны, когда за нелегальный переход границы мужчин призывного возраста брались просто случайные местные жители, сейчас организованные преступные группировки Закарпатской и Львовской областей поставили этот бизнес на поток.

Работает эта схема довольно просто. Местные ОПГ "берут на учет" всех, кто организовывал нелегальные переходы на свой страх и риск. Угрозами и силой пытаются заставить перевозчиков платить долю за "крышу", обязавшись, в свою очередь, согласовывать "окна" на границе со "своими" доверенными сотрудниками Госпогранслужбы и других силовых структур.

Цена вопроса колеблется от 2 до 3 тысяч долларов с человека, которого переводят через границу. То, что такая схема действует, свидетельствуют отчеты полиции.

Валютная тема

Отдельная тема - перевоз незадекларированных крупных сумм валюты из Украины в страны Европы. В этой схеме задействована целая сеть посредников, которые имеют связи с таможней и пограничниками.

Доля посредников зависит от суммы валюты, которую желают тайно перевезти через границу. За приблизительно 10 процентов от суммы можно перевезти до 50 тысяч долларов. Если сумма перевозимой валюты выше 50 тысяч евро/долларов, посредники сделают скидку - до 5-7 процентов. Соответственно, выручка делится на три части - первая доля уходит "своим" людям на таможне и в ГПСУ, вторая самому посреднику, треть - "крыше" местных ОПГ, так сказать, за спокойную работу.

Связи с Россией

Источники "Страны" в МВД утверждают, что все украинские криминальные авторитеты так или иначе связаны с российской организованной преступностью – ворами в законе.

И доля от новых источников прибылей доморощенного криминалитета в условиях войны в любом случае попадает в общак интернациональных криминальных кланов. Большая часть которых контролируются ворами в законе из РФ.

Связи криминальных кругов с Россией фиксирует и СБУ. По данным спецслужбы, в Одессе были задержаны известные в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пайзулаев". Они пошли на сотрудничество с РФ и планировали сотрудничать с Россией в случае захвата города.

"Некоторые члены группировки записались в ряды теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в Одесской области", - сообщает СБУ.