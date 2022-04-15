Сегодня пятница, 15 апреля, а также 51-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские войска приступают к решающей битве за Донбасс, пытаются захватить Попасную и Рубежное, продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов страны, обстреливая в том числе Киев, Житомир, Ивано-Франковск, населенные пункты Харьковской и Днепропетровской областей.

После ночных обстрелов столицы в ряде районов пропало электричество. Тем временем украинские войска призывают к деблокаде Мариуполя, успешно отбивают атаки на Донбассе и устраивают очередной обмен пленными (под Херсоном).

Важной новостью дня стало затопление главного флагмана Черноморского флота. Крейсер "Москва" ушел на дно Черного моря, когда его пытались отбуксировать в Севастополь после удара украинскими ракетами "Нептун".

Тем временем в Украину по данным ООН каждые сутки возвращается в среднем по 30 тысяч беженцев, которые ранее уехали за границу. Вчера мы подробно анализировали итоги 50-го дня войны в Украине.

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Ниже приводим хронику событий сегодняшнего дня. Материал обновляется.

10:31 Корабли НАТО вошли в Балтийское море для учений с соседними странами альянса и странами-партнерами, сообщило Министерство обороны Эстонии.

10:22 В Киеве и области около 1:00 ночи жители слышали громкие взрывы. При этом в некоторых районах столицы пропал свет. В телеграмм-каналах публикуют видео взрывов. На официальных страницах столичных властей о взрывах по состоянию на 10:00 ничего не сообщалось.

В тоже время Минобороны РФ утверждает, что этой ночью были нанесены удары по Киеву по одному из машиностроительных заводов оборонного комплекса. Минобороны РФ заявило, что масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на якобы удары украинских сил по российской территории.

Напомним, что Украина отрицает, что наносит удары и обвиняет Россию, что она сама ведёт отстрелы своей территории с целью обвинить в этом украинские войска.

10:17 Вот видео работы системы российской ПВО в Белгороде.

10:12 Тем временем жители Белгорода сообщают о двух взрывах, которые слышны в центре города и выкладывают кадры в соцсетях. Очевидцы предполагают, что сработала система ПВО.

10:03 В СБУ утверждают, что Россия сама атаковала Климово в Брянской области.

Такие выводы украинская спецслужба делает на основе радиоперехвата разговора российских военных.

10:00 Список гуманитарных коридоров, согласованных на сегодня:

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).

с. Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.

09:44 Советник главы ОП Алексей Арестович не верит в ядерный удар по Украине со стороны РФ. "Бахнули тактическим ядерным оружием. Что дальше? Дальше бахнут в ответ, или включат такие силы, с которыми не справится Владимир Владимирович", - рассуждает Арестович

По его мнению, Запад обратится в таком случае к Китаю, и Китай начнет "жать кнопки" "Китайцы начнут жать и Путин столкнется с простым выводом - наносить ли ядерный удар по Китаю", - рассуждает он.

Вероятность нанесения такого удара Арестович считает "безумием". "Я думаю, офицеры охраны Путина резко станут миллиардерами, и ситуация будет решена в очень короткие сроки", - заявил он.

09:44 Вопрос смягчения антироссийских санкций может войти в возможное будущее мирное соглашение Киева с Москвой, но решение Вашингтон оставляет за украинской стороной, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на замгоссекретаря США по экономическим делам Хосе Фернандеса.

Как заявил газете Фернандес, у США есть "длинный список" дальнейших санкций, запланированных против России. По его словам, США работают с Европой над дополнительными мерами против Москвы.

09:32 Армения начала платить за российский газ в рублях. Об этом сообщил министр экономики Армении Ваган Керобян в комментарии российскому РБК.

"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", - заявил он. При этом ценообразование производится в долларах - покупатель платит за тысячу кубометров сумму в рублях, эквивалентную 165 долларам США.

09:24 Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, вводящий эмбарго на российский уголь.

Кроме того, закон предусматривает возможность замораживать активы лиц, поддержавших вторжение России в Украину.

09:22 Сегодня утром в Скадовске (Херсонская область) военные РФ сняли флаги Украины со здания городского совета и флагштока в центре города и повесили свои триколоры.

Об этом на странице в Facebook сообщил Скадовский городской голова Александр Яковлев.

Он считает, что российские военные таким образом заявляют, что в дальнейшем несут полную ответственность за происходящее в городе.

"Скадовский горсовет не будет сотрудничать с оккупантами, поэтому с сегодняшнего дня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом", - написал Яковлев.

09:21 С начала войны в Украине погибли 198 детей. Еще 355 детей ранено, сообщают в Офисе генерального прокурора.

09:20 Великобритания заморозила $10 млрд двух бизнес-партнеров Абрамовича- директора футбольного клуба "Челси" Евгения Тененбаума и делового партнера Абрамовича Давида Давидовича. Такая сумма является рекордной

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет Reuters.

09:01 Первые американские официальные лица совершили визит в Украину после начала российского вторжения. Республиканский сенатор Стив Дейнс и член Палаты представителей Виктория Спартц посетили Киев, а также освобожденные Бучу и Бородянку, сообщает The New York Times.

Дейнс и Спарц призвали США вернуть своих дипломатов в Украину, как это сделали некоторые европейские государства.

"Я надеюсь, что наш визит побудит больше американских официальных лиц и лидеров приехать, поддержать народ Украины", – сказал Стив Дейнс.

09:00 Китай начинает военные учения около Тайваня.

"Авиация и флот Народно-освободительной армии Китая проведут учения в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня из-за ошибочных сигналов США по вопросу острова", - говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования НОАК.

На днях Белый дом утвердили крупный пакет военной помощи Тайваню (включая поставки ЗРК Патриот). А конгрессмены США прибыли на Тайвань с необъявленным ранее визитом.

Минобороны КНР в связи с этим выразило протест. "Армия Китая примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь внешнее вмешательство и попытки организовать "независимость Тайваня", - заявили в Минобороны Китая.

08:53 Российские власти должны быть привлечены к ответственности за преступления в Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он также сообщил, что созвонился с Зеленским и еще раз выразил решимость Парижа поддержать Украину, чтобы положить конец конфликту.

Кроме того, Макрон сообщил, что за 50 дней войны Франция поставила Украине военной техники на сумму более 100 млн евро. По его словам, для поддержки Украины французские пожарные и спасатели направляют 24 пожарные машины и машины скорой помощи, а также 50 тонн аварийно-спасательного оборудования.

"В Украине совершены чудовищные преступления. На местах наши специалисты помогают украинским и международным судебным чиновникам собирать доказательства и устанавливать виновных. Российские власти должны быть привлечены к ответственности. Без справедливости нет мира", - написал Макрон в Twitter.

08:44 "Укрзализныця" на сегодня, 15 апреля, назначила один эвакуационный поезд с Донбасса: №233 Покровск – Чоп, отправление в 16:30.

"В связи с уменьшением потока пассажиров и ввиду ситуации в регионе дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск не запланированы. При этом отправка регулярных поездов №46 в Ужгород (бесплатно), №142 во Львов (бесплатно) и №137 в Хмельницкий (бесплатно) осуществляется из Лозовой.

Первый поезд в направлении Ужгорода отправится в 09:30", - сообщает "Укрзализныця".

При этом в случае увеличения пассажиропотока дополнительные поезда могут быть назначены диспетчерским расписанием, пассажиров призывают следить за объявлениями на вокзале.

08:25 После вторжения в Украину Россия потеряла два ключевых военно-морских объекта - крейсер "Москва" и российский десантный корабль "Саратов". Поэтому, вероятно, РФ пересмотрит свою позицию в Черном море, сообщает разведка Британии.

07:43 США могут исчерпать запасы оружия, постоянно отправляя его в Украину, пишет агентство Bloomberg.

"Перед западными союзниками стоит выбор: послать Киеву больше оружия или сохранить его запасы для собственной обороны", - цитирует издание Хэла Брандса, профессора института Джона Хопкинса и специалиста по международной политике.

По мере того, как война достигает критической стадии, когда россияне готовятся укрепиться на востоке Украины, "арсенал демократии истощается".

"Это может привести к фатальной нехватке оружия у ВСУ и обнажить слабость Америки", - пишет профессор.

07:24 Пентагон показал видео, как грузят "Джавелины" для Украины. Видео снято 11 апреля, поэтому груз уже скорее всего достиг пункта назначения.

07:21 В Украину вернулись 870 тысяч беженцев, которые ранее уехали из-за войны, сообщает ООН. В среднем сейчас возвращается по 30 тысяч людей в сутки. "Массовое возвращение усугубляет проблемы гуманитарного характера внутри Украины", - считает в организации.

07:12 Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (член ХДС) выступил против поставок тяжелого вооружения в Украину. Он заявил, что это стало бы переходом черты, и Германия не должна становится стороной конфликта.

Кречмер призвал усиливать дипломатическое давление на Москву, чтобы разрешить конфликт.

В ответ на это заявление посол Украины Андрей Мельник резко раскритиковал Кречмера.

"Слава богу, вы не в федеральном правительстве. Внешняя политика в Саксонии всегда была катастрофой. Но ваше возмутительное дружелюбие к военному преступнику Путину навсегда останется в истории", - написал Мельник в Твиттере.

07:02 Новое видео с Байденом. Президент США сказал речь и попытался пожать руку пустоте. Но не вышло.

06:48 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

06:20 Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило об обмене четверых россиян на пятерых украинских военных неподалеку от села Посад-Покровское в Херсонской области.

"Обмену предшествовали напряженные переговоры", - говорится в сообщении.

06:18 У чиновников, уехавших за границу, есть время до 25 апреля на то, чтобы вернуться в Украину.

Если в назначенный срок чиновники не вернутся, к ним могут применить дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения, сообщает Кабмин.

06:16 В Киеве ночью были слышны мощные взрывы. В частности, нардеп Леся Василенко в "Твиттере" пишет о прозвучавших в Киеве "один за другим" трех мощных взрывах.

Пишут также, что в ряде районов Киева пропало электричество. Мощные взрывы были слышны и в Киевской области.

Официальных данных о том, какие последствия, пока нет.