Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь потребовал от Киева провести деблокаду Мариуполя.

Паламарь делает это не в первый раз, записывая видеообращения.

В новом ролике он перечислил военные успехи "Азова", сказав, что бойцы держат оборону около 50 дней, воюя против превосходящих сил противника.

"Уничтожено 46 танков, подбито 27, подбито и уничтожено 69 БМП и БМД, 30 БТР, "Тайфуны", "Рыси", "Тигры", грузовые автомобили, легковые, БПЛА, катер, самолет. Ранены и убиты более двух тысяч единиц вражеской пехоты", - отчитался об успехах Паламарь.

После чего заявил, что поддержки извне полк не получает.

"Все это делается в полном окружении и без надлежащей поддержки", - констатировал он. И добавил, что с каждым днем обороняющихся становится все меньше.

"Нам обидно слушать заявления, что деблокирование невозможно, что мы получили подкрепление - в то время, как нас становится меньше", - сказал Паламарь.

В конце речи он перечислил все препятствия, которые были на пути "Азова" в течение восьми лет со дня основания: "запрет на обучение с натовскими инструкторами, запрет на поставки вооружения, легенды о фашистах". Также он заверил, что "Азов" будет держаться и дальше.

Ранее "Страна" приводила обращение Паламаря от 10 апреля. В нем он рассказал, что политики не берут трубку от бойцов из Мариуполя уже две недели.

Также мы писали, что 11 апреля в бригаде морпехов из Мариуполя сообщили, что ресурсы для обороны города истощились.