Американский Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что российские силы, вероятно, захватят Мариуполь на следующей неделе, несмотря на ожесточенное сопротивление украинцев.

Об этом речь идет в отчете института.

По данным Института изучения войны, российские войска продолжают "наращивать успехи" вокруг Мариуполя.

При этом ISW считает, что сообщения о массовой капитуляции украинцев, о которых писали российские СМИ, не соответствуют действительности.

Тем не менее, российское наступление на город, скорее всего, продвинется вперёд уже в ближайшие дни, говорят военные эксперты США.

Напомним, ранее морпехам в Мариуполе удалось объединиться с полком "Азов", защитники города укрепили район обороны.

"Страна" подробно разбиралась, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.