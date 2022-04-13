Уберут улицы 8 Марта и Чехова, появятся - героев Мариуполя и Шухевича. В Ивано-Франковске дерусифицируют улицы
В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц, названных в честь российских деятелей. Решение принял местный городской совет.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
С карты города исчезнут улицы такие деятелей российской культуры, как Достоевского, Лермонтова, Добролюбова, Некрасова, Чехова, Толстого и других русских писателей. Переименованы улицы Менделеева и Сахарова, Репина и Глинки, Ковалевской и Циолковского, Пржевальского и Чайковского, а также целый ряд других.
Некоторые переименую в честь деятелей УПА, другие - в память о наиболее пострадавших в войне городах и воинах ВСУ.
"Возможно, кто-то скажет, что не время для таких вещей... А может уже давно пора. Именно сейчас мы боремся за победу Украины и не можем допустить, чтобы в будущем независимом нашем государстве вспоминали и чествовали московских или русских ученых, писателей, политических деятелей, а тем более советские праздники!" - написал Марцинкив.
Полный список переименованных улиц:
- ул. Гаркуши - ул. Михаила Мулика (председатель Галицкого братства воинов Украинской Дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, почетный гражданин Ивано-Франковска);
- ул. Добролюбова - ул. Героев Волновахи;
- ул. Достоевского - ул. Героев Чернигова;
- ул. Лермонтова - ул. Героев Мариуполя;
- ул. Менделеева - ул. Героев Попасной;
- ул. Некрасова - ул. Героев Ахтырки;
- ул. Сеченова - ул. Героев Николаева;
- ул. Ушинского - ул. Героев Херсона;
- ул. Чехова - ул. Героев Харькова;
- ул. Герцена - ул. Владимира Малкоша (доброволец дивизии "Галичина", воин УПА, общественный деятель, политзаключенный);
- ул. Чайковского - ул. Василия Слипака (украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины, Герой Небесной сотни);
- ул. Докучаева - ул. Евстахия Джанджаласа (руководитель Станиславского рай провода ОУН);
- ул. Короленко - ул. Веры Левицкой (выдающаяся украинская театральная актриса);
- ул. Макаренко - ул. Ивана Федика (стрелок боевки Станиславского рай провода ОУН)
- ул. Огарева - ул. Мирослава Лущака (станиславовский семинарист,
- ул. Руднева - ул. Святослава Пахолкива (украинский военный, сотни УПА "Быстри", рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА);
- ул. Пржевальского - ул. Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА "Лесники");
- ул. Циолковского - ул. Олексы Гирныка (украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины);
- ул. Академика Сахарова - ул. Украинской Победы;
- ул. Данилевского - ул. ул. Степана Бурдина (рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА);
- ул. Ковалевской - ул. Пластовая;
- ул. Толстого - ул. Героев Киева;
- ул. Глинки - ул. Александра Тисовского (украинский галицкий педагог, соучредитель Пласта);
- ул. Репина - ул. Николая Арсенича-Березовского (член Пласта, УВО, ОУН (1929), 2-й председатель и фактический создатель военной; контрразведки ОУН — СБ ОУН, один из девяти генералов УПА и единственный генерал безопасности УПА, борец за независимость Украины в ХХ веке, Рыцарь Золотого Креста Заслуги (1946));
- переулок Красный - ул. Осипа Назарука (писатель, политический деятель).
А в селах Ивано-Франковской общины:
- в Тисменичанах переименуем ул. Гагарина - ул. Романа Шухевича, ул. Руднева 🔜 ул. Степана Бандеры
- в Подпечерах ул. Гагарина-ул. Леонида Каденюка (украинский летчик-испытатель первого класса, космонавт, генерал-майор авиации, первый астронавт независимой Украины, Герой Украины),
- ул. Волкова - ул. Заречанскую;
- в Радче ул. Мичурина - ул. Владимира Сосюры;
- ул. 8 марта - Ботаническую;
- в Чукаловке ул. 1 Мая - ул. Василия Фучка;
- 8 Марта - ул. Михаила Петраша (украинский военный деятель, поручитель Украинской повстанческой армии, командир сотни "Стрела", рыцарь Бронзового Креста боевой заслуги);
- в Микитинцах ул. Декабристов - ул. Петра Маланюка (воин УПА);
- в Подлужье ул. Пушкина - ул. Андрея Шептицкого, ул. Мира - ул. Мирную;
- в Узине ул. ул. Колхозная - ул. Добровлянская.
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