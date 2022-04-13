В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц, названных в честь российских деятелей. Решение принял местный городской совет.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

С карты города исчезнут улицы такие деятелей российской культуры, как Достоевского, Лермонтова, Добролюбова, Некрасова, Чехова, Толстого и других русских писателей. Переименованы улицы Менделеева и Сахарова, Репина и Глинки, Ковалевской и Циолковского, Пржевальского и Чайковского, а также целый ряд других.

Некоторые переименую в честь деятелей УПА, другие - в память о наиболее пострадавших в войне городах и воинах ВСУ.

"Возможно, кто-то скажет, что не время для таких вещей... А может уже давно пора. Именно сейчас мы боремся за победу Украины и не можем допустить, чтобы в будущем независимом нашем государстве вспоминали и чествовали московских или русских ученых, писателей, политических деятелей, а тем более советские праздники!" - написал Марцинкив.

Полный список переименованных улиц:

ул. Гаркуши - ул. Михаила Мулика (председатель Галицкого братства воинов Украинской Дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, почетный гражданин Ивано-Франковска);

ул. Добролюбова - ул. Героев Волновахи;

ул. Достоевского - ул. Героев Чернигова;

ул. Лермонтова - ул. Героев Мариуполя;

ул. Менделеева - ул. Героев Попасной;

ул. Некрасова - ул. Героев Ахтырки;

ул. Сеченова - ул. Героев Николаева;

ул. Ушинского - ул. Героев Херсона;

ул. Чехова - ул. Героев Харькова;

ул. Герцена - ул. Владимира Малкоша (доброволец дивизии "Галичина", воин УПА, общественный деятель, политзаключенный);

ул. Чайковского - ул. Василия Слипака (украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины, Герой Небесной сотни);

ул. Докучаева - ул. Евстахия Джанджаласа (руководитель Станиславского рай провода ОУН);

ул. Короленко - ул. Веры Левицкой (выдающаяся украинская театральная актриса);

ул. Макаренко - ул. Ивана Федика (стрелок боевки Станиславского рай провода ОУН)

ул. Огарева - ул. Мирослава Лущака (станиславовский семинарист,

ул. Руднева - ул. Святослава Пахолкива (украинский военный, сотни УПА "Быстри", рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА);

ул. Пржевальского - ул. Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА "Лесники");

ул. Циолковского - ул. Олексы Гирныка (украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины);

ул. Академика Сахарова - ул. Украинской Победы;

ул. Данилевского - ул. ул. Степана Бурдина (рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА);

ул. Ковалевской - ул. Пластовая;

ул. Толстого - ул. Героев Киева;

ул. Глинки - ул. Александра Тисовского (украинский галицкий педагог, соучредитель Пласта);

ул. Репина - ул. Николая Арсенича-Березовского (член Пласта, УВО, ОУН (1929), 2-й председатель и фактический создатель военной; контрразведки ОУН — СБ ОУН, один из девяти генералов УПА и единственный генерал безопасности УПА, борец за независимость Украины в ХХ веке, Рыцарь Золотого Креста Заслуги (1946));

переулок Красный - ул. Осипа Назарука (писатель, политический деятель).

А в селах Ивано-Франковской общины:

в Тисменичанах переименуем ул. Гагарина - ул. Романа Шухевича, ул. Руднева 🔜 ул. Степана Бандеры

в Подпечерах ул. Гагарина-ул. Леонида Каденюка (украинский летчик-испытатель первого класса, космонавт, генерал-майор авиации, первый астронавт независимой Украины, Герой Украины),

ул. Волкова - ул. Заречанскую;

в Радче ул. Мичурина - ул. Владимира Сосюры;

ул. 8 марта - Ботаническую;

в Чукаловке ул. 1 Мая - ул. Василия Фучка;

8 Марта - ул. Михаила Петраша (украинский военный деятель, поручитель Украинской повстанческой армии, командир сотни "Стрела", рыцарь Бронзового Креста боевой заслуги);

в Микитинцах ул. Декабристов - ул. Петра Маланюка (воин УПА);

в Подлужье ул. Пушкина - ул. Андрея Шептицкого, ул. Мира - ул. Мирную;

в Узине ул. ул. Колхозная - ул. Добровлянская.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Украине начали сносить памятники Пушкину и запрещать русский в школах.

Также в Раде зарегистрирован законопроект о дерусификации всех названий населенных пунктовв Украине.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.