В Днепре вандал написал на памятнике Пушкину букву Z. Видео
В Днепре двое мужчин разрисовали памятник Пушкину буквами Z. Они считают русского писателя символом российской агрессии. Мужчин отпустили после профилактической беседы.
Соответствующее видео появилось в сети.
Позже в сети появилось видео допроса задержанного. Им оказался Эдуард Шевченко и он объяснил свой поступок желанием показать соотечественникам, что любой российский писатель является проводником "русского мира".
Отсюда Шевченко делает вывод - русская культура в Украине должна быть полностью уничтожена.
Мэр Днепра Борис Филатов в комментарии "Стране" сообщил, что всего задержанных из-за инцидента было двое, их уже отпустили.
"Эти люди - перевозбужденные граждане, которые считают, что Пушкин - символ российской агрессии. Их передали в СБУ, где с ними провели профилактическую беседу и отпустили", - рассказал Филатов.
По его словам, памятник от символов вскоре будет отмыт, а демонтировать его пока не планируют.
"Мы пока не собираемся демонтировать памятник Пушкину. Тем более, что Пушкин жил одно время в Екатеринославе, когда его отправили в ссылку. Поэтому для нас он не просто поэт, а исторический персонаж. Очень бы хотелось, чтобы патриотически настроенные граждане шли воевать с оккупантами, а не с памятниками", - сказал мэр Днепра.
Зато на ближайшую сессию горсовета мэр анонсировал переименование всех улиц, названия которых связаны с Россией.
"Новосибирская, Барнаульская будут переименованы в Тростянецкую, Чернобаевскую и так далее", — сказал Филатов.
Напомним, что в Ужгороде демонтировали памятник Александру Пушкину, на котором написали Джо Дассен.
А жители Нежина спасают от обстрелов первый в мире памятник Гоголю.
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