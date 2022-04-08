В Ужгороде 8 апреля демонтировали бюст русского классика, поэта, прозаика и драматурга Александра Пушкина. Он был установлен рядом с набережной Независимости, на небольшой площади, тоже носящей имя поэта.

Об этом сообщается в Фейсбуке Ужгородского городского совета.

Решение о демонтаже поддержали утром в пятницу во время внеочередной сессии депутаты Ужгородского городского совета.

При этом на опубликованном в посте фото на постаменте памятника написано не "Пушкин", а "Джо Дассен" (франкофонный певец американского происхождения, известный бархатным баритоном и шикарными бакенбардами - Ред.). Как писала местная пресса, за несколько дней до демонтажа надпись нанесли неизвестные художники.

Как писала "Страна", днем ранее, 7 апреля, в Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник-бюст русскому поэту и сняли мемориальную табличку со школы, носившей его имя. Решение об этом приняли на заседании исполнительного комитета. В горсовете объяснили, что это делается с целью дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины.

Также мы рассказывали, что Киеве хотят переименовать несколько станций метро, названия которых связаны с русской культурой, Беларусью или историей Украины во времена СССР.

"Наши люди укрываются на Дружбы народов, пока эта так называемая дружба народов убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого быть не может. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" - туда же!" - высказался на этот счет начальник КП "Метрополитен" Виктор Брагинский.