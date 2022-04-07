В Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник-бюст русскому поэту Александру Пушкину и сняли мемориальную табличку со школы, носившей его имя.

Решение об этом приняли на заседании исполнительного комитета, сообщила пресс-служба горсовета Мукачево в Facebook.

В горсовете рассказали, что это делается с целью дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины.

Также коммунальному предприятию поручили обеспечить хранение памятника и таблички.

Вместе с тем, в горсовете напомнили, что в Мукачево первая школа откажется от присвоенного имени А.С. Пушкина.

Напомним, в Раде предложили запретить любые названия городов и улиц, связанных с Россией.

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