В Верховную Раду внесли проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях".

Документ №7253 зарегистрирован во вторник, 5 апреля.

Законопроект призван "деколонизировать" топонимы, то есть, убрать из названий улиц связанные с РФ элементы.

"Атрибутами городской топонимики продолжают оставаться площадь Амурская, улицы Байкальская, Белгородская, Беломорская, Брянская, Волгоградская, Волго-Донская, Волжская, Волховская, Грозненская, Донская, а также Багратиона, Бестужева, Герцена, Александра Блока, Достоевского, русского мореплавателя Дежнева", - говорится в пояснительной записке о топонимах Киева.

"То есть, и улицу Пушкина и площадь Льва Толстого по этому законопроекту должны будут переименовать", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, сегодня сообщалось, что в Раде предлагают признать действия РФ в Украине геноцидом.

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