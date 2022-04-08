В Киеве хотят переименовать несколько станций столичного метро, названия которых связаны с российской культурой, Беларусью или историей Украины во времена СССР.

Так, начальник КП "Метрополитен" Виктор Брагинский обратился к Кличко с инициативой переименовать 5 станций столичной подземки.

"Наши люди укрываются на Дружбы народов, пока эта так называемая дружба народов убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого быть не может. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" - туда же!", - написал он на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Брагінський Віктор

Отметим, что сегодня метро стало работать немного полноценнее. Так, "красная" ветка Киевского метрополитена работает теперь от "Театральной" до "Академгородка". Ранее она работала от "Театральной" до "Шулявской". Также заработал пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота". Об этом сообщили в КГГА.

Скриншот: Telegram/КМДА - офіційний канал

Напомним, что в Верховную Раду внесли проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях". Законопроект призван "деколонизировать" топонимы, то есть убрать из названий улиц связанные с РФ элементы.

Также мы писали, что в Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник-бюст русскому поэту Александру Пушкину и сняли мемориальную табличку со школы, носившей его имя.