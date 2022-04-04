Польское министерство культуры выдало рекомендацию бойкотировать русскую культуру в публичном пространстве. Хотя в Польше ее "по достоинству оценивают".

Об этом в интервью изданию Superbiz заявил министр культуры Польши Петр Глиньский.

"В случае Никиты Михалкова сомнений нет. Он явно поддерживал войну и Путина. Когда речь идет о публичном пространстве и международных отношениях, эта линия должна быть четко определена: бойкот должен быть полным. Конечно, никто никому не запретит в частном порядке, дома читать Ахматову, Пушкина, русскую поэзию, литературу или слушать музыку. Однако в публичном пространстве следует воздержаться от демонстрации русской культуры. Наверное, это ожидания общества. Как министерство, мы дали рекомендацию, что, пока продолжается война, мы должны обязательно охладить наши контакты с русской культурой, в том числе с прекрасной и классической культурой", - заявил Глиньский.

При этом министр говорит, что в Польше "по достоинству оценивают достижения российской культуры в музыке или литературе, потому что они на высоком уровне", но сейчас нужно учитывать контекст событий в Украине.

"Сейчас не время для российского балета, уже не говоря о хоре Александрова. Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства", - заявил Глиньский.

Ранее стало известно, что Польша и балтийские страны в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от РФ.

Также Польша предлагает Евросоюзу ввести санкции против 2,3 млн россиян-членов "Единой России".