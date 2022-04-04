Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на идею премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого наложить санкции на всех членов российской провластной партии "Единая Россия".

Медведев считает, что Моравецкий "окончательно слетел с катушек на почве русофобии". Также он назвал его псевдопремьером.

"Можно подумать о симметричном ответе против всех членов "PIS" и голосующих за нее", - заявил Медведев.

Отметим, "PIS" - консервативная политическая партия Польши "Право и справедливость". На последних парламентских выборах, которые состоялись в 2019 году, она набрала 43,59% голосов избирателей, получив 235 депутатских мандатов из 460 в нижней палате и 48 из 100 мест в верхней. Свои голоса за "PIS" тогда отдали 8 051 935 избирателей.

Напомним, сегодня Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов российской провластной партии "Единая Россия". По состоянию на конец 2021 года, в ней состояли более 2,3 миллионов россиян.

"На последнем Европейском совете мы также предложили ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия" - партии Путина. Ответственность несет не только он - ответственность несут все: и те, кто молчит, и те, кто поддерживает Путина", - сказал Моравецкий.

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