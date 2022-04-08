Парламент Латвии в срочном порядке, за один день, утвердил законопроект, предусматривающий, что 9 мая этого года будет Днем памяти пострадавших и погибших в Украине. В этот траурный день, совпадающий с Днем Победы, запрещено проводить массовые развлечения и праздничные мероприятия.

Об этом сообщает портал Delfi.

Законопроект инициирован депутатами от всех четырех коалиционных партий: Мартиньшем Штейнсом (АР!), Юрисом Пуце (АР!), Айнаром Латковскисом ("Новое Единство"), Кришьянисом Фелдмансом ("Консервативные"), Райвисом Дзинтарсом (Национальное объединение).

В аннотации проекта говорится, что его цель - привлечь внимание латвийского общества к военной агрессии России в Украине и проявить солидарность с украинским народом в борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность государства. 9 мая будет объявлено на всей территории Латвии Днем ​​памяти жертв Украины, в честь украинских гражданских лиц и военнослужащих вооруженных сил, которые пострадали и погибли в результате войны.

В этот день национальный флаг Латвии в траурном оформлении должен быть поднят возле зданий государственных учреждений, частных юридических лиц и объединений лиц, а также жилых домов, рядом с резиденцией президента Латвии, главным зданием Сейма и Кабинета министров. Рядом с латвийским флагом должен быть размещен флаг Украины в траурном оформлении.

Предусматривается, что в этот день государственные и муниципальные учреждения не смогут организовывать массовые развлечения и праздничные мероприятия, а самоуправления - выдавать разрешения на организацию публичных мероприятий. Согласно законопроекту самоуправление должно отозвать разрешение на организацию публичных мероприятий 9 мая, если оно было выдано до дня вступления закона в силу.

8 и 9 мая будут запрещены салюты.

Закон гласит, что самоуправление вправе принять решение о запрете проведения собраний, шествий или пикетов, за исключением случаев, когда их цель соответствуют характеру Дня памяти погибших и пострадавших в Украине.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации и утратит силу 11 мая 2022 года.

Вместе с этой новостью пришло известие из ФРГ, где в берлинском Трептов-парке неизвестные осквернили знаменитый монумент Воина-Освободителя.

Между тем в России Владимир Путин назвал 9 Мая "самым главным и святым" праздником для народа.