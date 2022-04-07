В берлинском Трептов-парке неизвестные осквернили знаменитый монумент Воина-Освободителя.

Фотографии из Берлина, на которых памятник исписан ругательствами в адрес России по-английски, 7 апреля появились в соцсетях.

Осквернению подвергся не только центральный монумент, но и другие скульптурные композиции, установленные в Трептов-парке и посвященные победе советского народа в Великой Отечественной войне.

На основании большой бронзовой скульптуры красноармейца появилась надпись на английском: "Украинская кровь на русских руках". Также вандалы оставили надписи "Путин = Сталин", "Русская культур + убитые украинские дети".

Немецкие интернет-пользователи предположили, что подобное надругательство над главным символом победы над фашизмом в германской столице могли совершить украинские мигранты, заполонившие Берлин в эти дни. Также пользователи удивлены невмешательству полиции в акт вандализма, поскольку Трептов-парк находится под круглосуточным видеонаблюдением.

Мемориал в Трептов-парке – это братская могила около 7000 солдат Красной Армии разных национальностей, погибших в последние дни войны в боях за Берлин.

Ранее "Страна" сообщала, что в Лисичанске Луганской области разрушили памятник жертвам Холокоста.

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