В городе Лисичанск, расположенном в Луганской области, второй раз за два месяца разрушили памятник жертвам еврейского населения, погибшим в городе во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Лисичанска.

"Лисичанская городская военно-гражданская администрация сообщает, что памятный знак жертвам еврейского населения, погибшим в городе Лисичанск во время Второй мировой войны, расположенный на городском кладбище "Зеленая роща", был снова разрушен", - сказано в сообщении.

Примечательно, что этот памятник уже был разрушен в в начале декабря прошлого года, но за деньги небезразличных горожан изготовили и установили новый памятник. Теперь неизвестные разрушили и его.

Мемориал был установлен в 2013 году у балки "Дурной яр" в память о людях, убитых здесь. Оккупация Лисичанска продолжалась с 1942 года по 1943 год. За это время немцы расстреляли около 800 местных жителей.

69 человек были расстреляны и сброшены в балку "Дурной яр" в январе 1943 года, то есть, перед отступлением нацистов.

Стоит отметить, что "Акция" вандалов произошла в преддверии знаковой даты.

Ровно 80 лет назад на Ванзейской конференции (20 января 1942 г., Берлин) нацистской верхушкой была принята программа уничтожения еврейского населения Европы (так называемое "окончательное решение еврейского вопроса").

Вандалов до сих пор ищут.

Напомним, в отказавшемся от переименования Первомайске вандалы разбили памятник героям Небесной сотни и воинам АТО. Инцидент по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о хулиганстве, санкции которой предусматривают до пяти лет ограничения свободы.

Также "Страна" сообщала, что в Кривом Роге осквернили памятник жертвам Голодомора.