В сети появился провокативный ролик с названием: "Приглашение к мирному разговору", на котором девушка справила нужду у памятника Степану Бандере на одноименной улице во Львове.

Судя по кадрам, инцидент произошел еще осенью, но видео появилось на ресурсе Vimeo и на странице пользователя Facebook Александра Андрияша только в январе.

Автор ролика запостил видео со страницы пользовательницы Натальи Деревянко на Vimeo с подписью: "Красная моча атакует проводника украинского народа (невероятное осквернение)". Однако сейчас он его уже удалил.

На ролике женщина демонстративно снимает нижнее белье, садится у памятника и справляет нужду. Все это время на фоне играет мелодия "Батько наш – Бандера". После чего девушка демонстративно надевает трусы, шорты и уходит.

После того, как в сети началось бурное обсуждение осквернения памятника, ролик удалили с ресурса. Андрияш уже жалуется на угрозы в свой адрес так же, как и героиня видео. По предварительным данным, на кадрах - 24-летняя Наталья Д. родом из Киева. Она является участницей сообщества, которое прибегает к неоднозначным проделкам и распространяет соответствующий контент в Сети.

В своем сообщении в соцсети девушка пожаловалась на "интернет-сафари" против нее из-за видео с памятником Бандере. Она заявила, что ей угрожают пользователи соцсетей и призывают попросить прощения за содеянное.

Напомним, вечером 1 января в 20 регионах Украині прошли марши в честь 113-летия со дня рождения Бандеры. Всего в государстве состоялось 56 массовых мероприятий. В них приняло участие около 3,5 тыс. граждан.

После марша Бандеры в Киеве в Госдуме России призвали ввести против Украины санкции, посольство Израиля осудило марш в честь Бандеры и потребовало расследовать антисемитские проявления, а в Беларуси направили в МИД Украины ноту из-за участия белорусов в марше ко дню рождения Бандеры.