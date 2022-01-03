После осуждения посольством Израиля факельного шествия в честь 113-летия Степана Бандеры бывший лидер организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош назвал посла Израиля в Украине агентом Кремля и призвал выгнать его из нашей страны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Израильский посол – агент влияния Кремля. Гнать таких "дипломатов" из Украины нужно! Привет, всем израильтянам, которые на украинской стороне!", - написал он.

"Страна" писала, что марш националистов в столице прошел в честь одного из лидеров Организации украинских националистов Степана Бандеры, которому 1 января исполняется 113 лет. Как проходил ставший уже традиционным киевский марш в честь Бандеры, мы подробно рассказывали в онлайн-репортаже.

Стоит отметить, что как шествия в честь Бандеры проходят не первый раз, так и посольство Израиля уже не первый раз осуждает подобные мероприятие. В начале прошлого года посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марш Бандеры и назвал вождя ОУН пособником нацистского режима.

В этом году посольство Израиля также осудило марш националистов, заявив, что "прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине".