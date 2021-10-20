В Кривом Роге подростки устроили съемки для Instagram на кладбище. Две девушки и парень сняли с одной из могил крест и позировали с ним. Подросток держал крест в руках, а девочки развлекались на его фоне, одна из них курила.

По данным издания krlife.com.ua, эта компания часто гуляет на кладбище.

Также стало известно, что подростки могли снимать видео на Центральном кладбище или на кладбище, которое находится возле поселка Бажаново.

Напомним, летом в Купянске в Харьковской области группа подростков осквернила кладбище возле местного интерната. Они разбили вазы, выбросили цветы и разрисовали памятники ради съемки для ТикТока.

Кроме того, недавно в Киеве школьницы устроили вечеринку среди могил на кладбище.

Также мы писали, что в Градижске в Полтавской области четыре парня и две девушки ночью на кладбище пили алкоголь, нецензурно выражались и веселились. Свои действия они снимали на видео, которое затем опубликовали в соцсетях. А под Кременчугом три семиклассницы на кладбище устроили обнаженную фотосессию. Подростки позировали напротив могил и курили.