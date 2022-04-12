В Украине во время войны с Россией началась новая волна декоммунизации и дерусификации.

Об этом еще в конце марта говорил Владимир Зеленский.

"Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете. За одно поколение. И навсегда", - заявлял он, говоря о том, что теперь украинцы сами откажутся, по его мнению, от русского языка. Поскольку его носители ведут против граждан Украины войну.

Но процесс пошел даже шире, чем собственно язык. В разных городах с новой силой начали переименовывать улицы, сносят памятники советской армии и русским писателям. А именно - Пушкину, бюстов которому по Украине остается еще много.

Под декоммунизацию автор "Евгения Онегина" в свое время по понятным причинам не попал. Но сейчас, на волне антироссийских настроений, его памятники начали массово убирать.

В отличие от борьбы с коммунизмом, дерусификация пока не регламентирована никакими законами. Но уже вносятся предложения на законодательном уровне запретить использовать топонимы, связанные с Россией.

Разбирались, как поднимается новая волна дерусификации в Украине.

Убирают памятники ВОВ и "дружбу народов"

Дерусификация касается не только собственно русской культуры, но и советского периода. Под нее попали те символы СССР, которые не трогали при декоммунизации - поскольку напрямую коммунизм они не прославляли. И под действие закона о борьбе с наследием тоталитарных режимов не подпадали.

Например, речь идет о советских памятниках времен Второй мировой войны.

Так, в городе Стрый Львовской области демонтировали стелу-памятник советскому воину на Площади Рынок. На фоне развалин радостно позирует местный актив.

Представители власти на фоне поваленной стелы

Вот, как выглядела эта стела раньше.

Рядом с ней находился еще и памятник советскому солдату, но его снесли в 2014 году.

В горсовете Стрыя сообщили, что в городе начинают ликвидацию оставшихся памятников тоталитарного режима, которые остались на территории общины.

"Продолжение следует. Не оставим и следа от коммунистического режима", - говорится в сообщении Стрыйского горсовета о демонтаже стеле светскому воину.

В Мукачево исполком горсовета распорядился демонтировать советский танк-памятник Т-34, установленный на улице Мира, 3.

Танк демонтировали коммунальщики, его передадут на "ответственное хранение". Танк был установлен в 1969 году из запаса 128-й бригады.

Демонтаж советского танка в Мукачево

"Декоммунизировать" окончательно собираются и киевский метрополитен.

Начальник подземки Виктор Брагинский обратился к Кличко с инициативой переименовать 5 станций.

"Наши люди укрываются на Дружбы народов, пока эта так называемая дружба народов убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого быть не может. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" – туда же!", - написал он.

Подбором новых названий займется профильная комиссия по наименованиям совместно с общественностью.

От общественности свои варианты уже предложила поэтесса Лина Костенко. Она внесла идею переименовать "Дружбы народов" - в "Единство Украины", "Ботанический сад", "Зверинец" или "Черная Гора", "Берестейскую" - в "Бучанскую" или "Бандеровскую".

"Героев Днепра" - в "Героев Мариуполя", "Героев УПА" или "Героев Украины".

"Минскую" - в "Варшавскую", "Пагоня", "Вышгородскую" или "Полесскую".

"Площадь Льва Толстого" - в "Валерия Лобановского", "Евгения Патона", "Чикаленко", "Ивана Котляревского" или "Василия Стуса".

Отметим, что станция метро "Берестейская" - это уже переименованная в 1993 году станция "Жовтнева". То есть, она уже как бы декоммунизирована.

От Пушкина до русского в школах. Как проходит дерусификация

Также на фоне российского вторжения началась волна дерусификации. В ее рамках звучат предложения отказаться от изучения русского языка школах и исполнения российской музыки.

Также предлагают переименовывать улицы и населенные пункты.

Так, языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал переименовать в Украине населенные пункты, названия которых носят русскоязычный характер. В частности, речь о таких населенных пунктах: Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Переводчиковое, Луч, Первомайск и т.д.

Депутаты предлагают запретить российскую музыку на радио и телевидении. Соответствующий законопроект №7273 был зарегистрировали в Раде.

В нем говорится, что ограничения предлагают ввести до освобождения всех оккупированных украинских территорий.

Запрет на российскую музыку, согласно законопроекту, должен касаться также и ее исполнения гражданами и резидентами России. Такие треки нельзя будет услышать:

по радио и ТВ;

в развлекательных заведениях;

в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);

в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;

в гостиничном и ресторанном бизнесе;

в кинотеатрах;

в общественном пространстве.

В некоторых городах на волне дерусификации сносят памятники русскому поэту Александру Пушкину.

В Мукачево демонтировали его памятник-бюст и сняли мемориальную табличку со школы, носившей его имя. Также школа отказалась от присвоенного ей ранее имени Пушкина.

Памятник и доску передали на хранение.

Демонтаж бюста и мемориальной доски Пушкину в Мукачево

"Это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины", - сообщили в горсовете Мукачево.

Демонтировали памятник Пушкину в Тернополе - по решению исполкома горсовета.

По словам мэра Сергея Надала, преступления оккупантов РФ против украинского народа перечеркнули всю культуру российского народа.

"Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все российское нужно демонтировать. В том числе памятник российскому писателю", – сказал мэр города.

Памятник Пушкину до и после демонтажа в Тернополе.

В Ужгороде памятник Пушкину "переименовали" в честь французского певца Джо Дассена. На постаменте зарисовали буквы с упоминанием о Пушкине и заменили их надписью "Джо Дассен".

Фото бюста в его новом варианте обнародовало местное издание "Заголовок". Автор и дата нанесения надписи – неизвестны.

А вот в Днепре памятник Пушкину решили не сносить, но будут переименовывать улицы с российскими названиями.

Мэр Днепра Борис Филатов в комментарии "Стране" сообщил, что полиция ранее задержала двоих человек, которые разрисовали памятник Пушкину буквой "z".

"Патрульная полиция задержала двоих человек. Эти люди - перевозбужденные граждане, которые считают, что Пушкин — символ российской агрессии. Их передали в СБУ, где с ними провели профилактическую беседу и отпустили", — рассказал Филатов.

По его словам, памятник от символов вскоре будет отмыт.

"Мы пока не собираемся демонтировать памятник Пушкину. Тем более, что Пушкин жил одно время в Екатеринославе , когда его отправили в ссылку. Поэтому для нас он не просто поэт, а исторический персонаж. Очень бы хотелось, чтобы патриотически настроенные граждане шли воевать с оккупантами, а не с памятниками", — сказал мэр Днепра.

При этом Борис Филатов заявил, что на ближайшей сессии горсовет переименует все улицы, названия которых связаны с Россией.

"Новосибирская, Барнаульская будут переименованы в Тростянецкую, Чернобаевскую и так далее", — сообщил мэр Днепра.

Памятник Пушкину в Днепре

В Раде предлагают запретить вообще любые названия городов, улиц и прочие топонимы, связанные с Россией и россиянами (включая поэтов и писателей).

Законопроект №7253 зарегистрирован 5 апреля и предполагает изменения в закон Украины «О географических названиях».

Согласному проекту, должна пройти «деколонизация» топонимов.

"Атрибутами городской топонимики продолжают оставаться площадь Амурская, улицы Байкальская, Белгородская, Беломорская, Брянская, Волгоградская, Волго-Донская, Волжская, Волховская, Грозненская, Донская, а также Багратиона, Бестужева, Герцена, Александра Блока, Достоевского, русского мореплавателя Дежнева", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

То есть, и улицу Пушкина и площадь Льва Толстого по этому законопроекту должны будут переименовать.

И, наконец, о русском языке, который в контексте дерусификации упоминал Зеленский.

В Житомире школьники могут перестать изучать русский язык в новом учебном году. Об этом сказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Я все же хочу, чтобы с 1 сентября мы уже не набирали классы в наших школах по изучению русского языка. Мы видим, что этот язык лет еще 20-30 нашим детям не понадобится", - сказал мэр.

Этот вопрос будет решать департамент образования.

Также городской голова сказал, что видел, как в чате обсуждают судьбу памятника Пушкину. По его словам, к этому вопросу нужно вернуться после войны, когда в город вернутся выехавшие жители.

"Пообщаемся, проголосуем и решим все эти вопросы", - сказал Сергей Сухомлин.