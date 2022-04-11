В Мукачево демонтировали памятник советскому танку Т-34. Фото
В Мукачево Закарпатской области демонтировали советский танк-памятник Т-34. Теперь его передадут на "ответственное хранение".
Об этом сообщает местный горсовет.
Танк был установлен на улице Мира,3 в 1969 году.
Решение о демонтаже согласовано исполнительным комитетом Мукачевского горсовета и исполнено коммунальщиками. Теперь его передадут на "ответственное хранение".
Танк установили в 1969 году из запаса 128-й бригады. Отношения ко Второй мировой войне он не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и покинут при форсировании реки Латорица в Словакии.
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