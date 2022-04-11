В Мукачево демонтировали памятник советскому танку Т-34. Фото

В Мукачево Закарпатской области демонтировали советский танк-памятник Т-34. Теперь его передадут на "ответственное хранение".

Об этом сообщает местный горсовет.

Танк был установлен на улице Мира,3 в 1969 году.

Решение о демонтаже согласовано исполнительным комитетом Мукачевского горсовета и исполнено коммунальщиками. Теперь его передадут на "ответственное хранение".

Танк установили в 1969 году из запаса 128-й бригады. Отношения ко Второй мировой войне он не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и покинут при форсировании реки Латорица в Словакии.

Ранее в Мукачево демонтировали памятник-бюст Пушкину.

Также и в Ужгороде демонтировали памятник Александру Пушкину, на котором написали Джо Дассен.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.