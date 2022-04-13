Командир полка "Азов" Денис Прокопенко и начальник 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына записали совместное видеообращение из Мариуполя. В ролике они подтвердили информацию Киева о том, что бригада сумела соединиться с "Азовом", и теперь они воюют вместе.

В то же время Прокопенко заявил, что часть морпехов стали "дезертирами" и сдались в плен (видео с пленными ранее публиковали российские медиа).

Как сообщала "Страна", о том, что морпехам в Мариуполе удалось объединиться с полком "Азов" и укрепить район обороны, утром 13 апреля рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Между тем британский военный аналитик, профессор Майкл Кларк в интервью телеканалу Sky News предрек, что Мариуполь может пасть за считанные часы. Он объяснил, что украинцы в Мариуполе были загнаны в два котла и оттеснены к морю.

"Я удивлюсь, если завтра к этому времени Мариуполь не окажется в руках россиян. Если они смогут победить украинцев в Мариуполе, они высвободят там, вероятно, половину своих сил, по крайней мере, 6000 или, может быть, 8000 солдат, чтобы начать продвигаться на север", – считает аналитик.