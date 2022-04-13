Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе. Он сообщил, что бригаде морской пехоты удалось объединиться с полком "Азов".

Об этом Арестович сообщил в Facebook.

Арестович пишет, что 36-я бригада морской пехоты совершила прорыв и объединилась с полком "Азов". Таким образом, удалось укрепить район обороны.

"В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил это мероприятие", - написал Арестович.

По его словам, в результате этого бригада морской пехоты избежала разгрома, а "Азов" серьезно укрепил свой район обороны.

Напомним американский Институт изучения войны сообщил, что оборона Мариуполя продолжалась 12 апреля, несмотря на сообщения об истощении ресурсов украинских войск.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.