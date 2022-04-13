Вчера, 12 апреля, россияне впервые пропустили в Мариуполь иностранных журналистов. Им показали изнутри здание разрушенного драмтеатра, где уже закрепились российские военные.

Об этом сообщает BBC.

"Большинство зданий в Мариуполе повреждены или разрушены полностью. Украинские власти говорят о не менее чем 10 тысячах погибших мирных жителей", - сообщает издание.

Уточняется, что часть города до сих пор удерживается частями украинской армии.

Напомним, 16 марта авиация РФ сбросила сверхмощную бомбу и уничтожила Мариупольский драмтеатр. Там прятались люди с детьми.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что сейчас происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.