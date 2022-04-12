В осажденном Мариуполе в ходе боев в городе погибли до 22 тысяч человек. Подсчитать точное количество сейчас невозможно.

Об этом СNN сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он заявил, что ситуация в городе "тяжелая" и уточнить число жертв затруднительно.

"Ситуация в Мариуполе затрудняет комментирование количества жертв, город находится в осаде и блокаде. Сейчас мы обсуждаем от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", - сказал губернатор.

Кириленко также прокомментировал сообщения о возможной химической атаке в Мариуполе.

"Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство. Трое людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината и вокруг него, стали плохо себя чувствовать", — сказал он.

Напомним, что по данным заммэра, Мариуполь разрушен на 80-90%.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.