Президент Российской Федерации Владимир Путин провел первую с начала полномасштабного вторжения в Украину пресс-конференцию. Он сделал это во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко при посещении космодрома "Восточный".

Главное из выступления Путина.

Кроме того, что российский президент сказал, что столкновение с "выращивавшимися на Украине антироссийскими силами было неизбежно", это был вопрос времени, а также обещания "выполнить все цели ради защиты Донбасса", он также заявил:

Россия не собирается изолироваться и ее изолировать невозможно.

Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, продолжать терпеть геноцид было невозможно.

Россия будет развивать свои собственные компетенции взамен тех, что раньше могла покупать за нефтедоллары.

Цели "операции по защите Донбасса будут достигнуты, они благородные - помощь Донбассу".

Напомним, что вчера с Путиным встречался канцлер Австрии, который не остался доволен встречей.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.