Президент РФ Владимир Путин вчера говорил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером за таким же длинным столом, за которым он проводит последние встречи.

Об этом пишет австрийское издание MeinBezirk.

"Разговор с Путиным состоялся за таким же длинным столом, как и в Кремле. Очень четкое, честное противостояние. Я вообще не получил положительных впечатлений от встречи", - рассказал канцлер Австрии журналистам.

Нехаммер заявил, что сейчас должно быть проведено международное расследование военных преступлений в Украине. Здесь между ним и Путиным произошла "жесткая конфронтация", по словам Нехаммера, потому что Путин назвал военные преступления в Буче "инсценировкой украинской стороны".

"Путин в значительной степени пришел к военной логике и действует соответственно. Отвечая на вопрос о том, что война должна скоро закончиться, Путин ответил: "было бы неплохо". Но это может означать эскалацию так же, как и дипломатическое решение. В целом Россия, по-видимому, находится в процессе подготовки наступления на востоке Украины на территории сепаратистских территорий", - сказал канцлер.

По его словам, нужны гуманитарные коридоры для гражданского населения.

"Здесь, в принципе, с российской стороны есть согласие на сотрудничество с международным Красным Крестом. Я указал президенту Путину, что он несет ответственность за безопасность коридоров со своей армией", - заявил канцлер.

Ранее мы писали, что после встречи лидеров государств Нехаммер заявил, что его самым важным посланием Путину было то, что война в Украине должна закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон.

Кроме того, Нехаммер после встречи с президентом России Путиным заявил об отсутствии оптимизма относительно прекращения боевых действий в Украине.