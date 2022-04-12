Офис президента Украины сообщил о результатах работы гуманитарных коридоров 12 апреля.

Всего за сегодня эвакуировано 2671 человек. Однако Россия продолжает блокировать людей на блокпосте в Васильевке.

Эвакуационными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье добрались 2343 человека. Из них 208 – из Мариуполя; 2135 человек эвакуированы из городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь Запорожской области.

Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной Луганской области удалось вывезти 328 человек.

При этом российские войска продолжают блокировать на блокпосте в Васильевке колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара.

Напомним, что в Донецкой области после удара по Краматорску изменили план эвакуации населения.

По данным ООН, более 7 млн украинцев стали внутренними переселенцами из-за войны.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.