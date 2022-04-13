Мариуполь может пасть за считанные часы.

Об этом 13 апреля заявил британский военный аналитик, профессор Майкл Кларк в интервью телеканалу Sky News. Беседа записывалась около 14:00 по Киеву.

На вопрос, вероятно ли, что Мариуполь падет, Кларк ответил утвердительно.

"Да, это так. Многие считают, что теперь это может занять несколько часов, а не дней", - сказал эксперт.

Он объяснил, что украинцы в Мариуполе были загнаны в два котла и оттеснены к морю.

"Я удивлюсь, если завтра к этому времени Мариуполь не окажется в руках россиян", – считает аналитик.

"Если они смогут победить украинцев в Мариуполе, они высвободят там, вероятно, половину своих сил, по крайней мере, 6000 или, может быть, 8000 солдат, чтобы начать продвигаться на север", – добавил Кларк.

Между тем после этого заявления в РФ сообщили, что взяли под полный контроль морской порт Мариуполя. В Украине этой информации не подтвердили.

Утром "Страна" рассказывала, что в Мариуполь впервые пустили иностранных журналистов и показали им изнутри разрушенный драмтеатр.

Также мы писали, что Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя.