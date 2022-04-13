Российские СМИ и телеграмм-каналы ещё с прошлой недели публикуют видео, на котором, как утверждается, украинские военные в Мариуполе сдаются в плен.

Сегодня об этом же сообщило и Минобороны России, заявив, что в Мариуполе в районе меткомбината имени Ильича якобы сдались в плен 1026 военных, из которых 162 офицеров.

В тоже время вчера, в интервью "Стране", вице-премьер Ирина Верещук назвала сообщения о сдаче в плен в Мариуполе украинских военных фейком.

"Это абсолютный и очередной фейк. Мы спрашивали у военных", - сказала Верещук.

Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. По их данным, оборона Мариуполя продолжается, войска РФ пытаются продвинуться на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.