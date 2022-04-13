В ночь с 12 на 13 апреля американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. По его информации, в течение прошлых суток Россия продолжала ограниченные наступательные операции на востоке Украины, а также работала над восстановлением сил, выведенных из Киевской области, и созданием необходимых материально-технических баз для усиления наступательных операций на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны в Facebook.

"Российские военные продолжают наступательные операции на Донбассе и не находятся в чистой фазе восстановления. Они не предпринимали повсеместных оперативных пауз в ожидании прибытия подкрепления. Мариуполь еще не пал", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оборона Мариуполя продолжалась 12 апреля, несмотря на сообщения об истощении ресурсов украинских войск.

На Донбассе, по информации института, российские войска продолжали безуспешные наступательные действия в Северодонецке, Лисичанске, Попасной, опираясь в первую очередь на артиллерийские удары, хотя 12 апреля в Рубежном они вели бой в городских условиях.

Кроме того, сообщается, что 12 апреля российские войска продолжали перегруппировку сил в Харькове и усиление наступательных действий на Изюмском направлении.

Также институт сообщает, что российские войска не добились значительных территориальных успехов в Херсонской области, но 12 апреля сосредоточились на улучшении оборонительных позиций и проведении воздушной разведки.

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