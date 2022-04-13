Главное управление разведки Минобороны (ГУР) Украины зафиксировало в Мариуполе 13 мобильных крематориев российских военных. Разведка сообщает, что их используют для зачистки улиц от тел погибших мирных жителей.

"Руководство России приказало уничтожать любые доказательства преступлений своей армии в Украине", - сообщает ГУР в Фейсбуке.

Кроме того, украинская разведка заявляет, что ВС России используют мобильные крематории, чтобы уничтожить тела российских военнослужащих "с целью сокрытия реального количества своих солдат", погибших в ходе военных действий.

Ранее также мобильные крематории заметили в Черниговской области и в городе Новоайдар Луганской области.

Напомним, еще 6 апреля мэрия Мариуполя сообщала, что в городе россияне запустили мобильные крематории для сокрытия масштабов жертв среди мирного населения.

Также мы писали, что, по предварительным данным, в осажденном Мариуполе погибли до 22 тысяч человек.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.