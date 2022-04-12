Британская разведка сообщает, что боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку Россия продолжает перенаправлять свои усилия туда.

Отчет разведки опубликован в Twitter Минобороны Британии.

"Российские атаки по-прежнему сосредоточены на украинских позициях возле Донецка и Луганска, продолжаются бои вокруг Херсона и Николаева, возобновляется наступление на Краматорск", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что РФ продолжает вывод войск из Беларуси, чтобы передислоцировать их для поддержки операций на востоке Украины.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.