Мэрия Мариуполя сообщает, что в городе россияне запустили мобильные крематории для сокрытия масштабов жертв среди мирного населения. По данным мэрии, может идти речь о десятках тысяч погибших.

Об этом мэрия города пишет в своем Телеграм-канале.

"В Мариуполе заработали русские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Неделю тому назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших. Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев. Поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить", - говорится в сообщении.

Ранее британская разведка сообщила, что Россия продолжает наносить удары по Мариуполю. В городе остаются 160 тысяч мирных жителей, к которым не пропускают гуманитарные конвои со стороны Украины.

Также сообщалось, что Турция хочет помочь эвакуировать раненых, женщин, детей и своих подданных из Мариуполя.

Напомним, война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.