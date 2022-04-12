Разведывательное сообщество США продолжает следить за тем, чтобы раскрытие ранее засекреченной информации о войне России в Украине не скомпрометировало какие-либо из его тщательно охраняемых источников.

Как передает CNN, об этом заявила 12 апреля директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Мы осторожны, продолжаем наблюдать, сделали ли правильный расчет. Потому что в долгосрочной перспективе нужно увидеть, действительно ли раскрытие информации способствует разоблачению источников", - сказала Хейнс.

По ее словам, разведывательное сообщество "пошло на небольшой дополнительный риск", обнародовав информацию, связанную с планом вторжения России.

Ее замечания дают редкую возможность заглянуть в тщательно охраняемые дискуссии в администрации Байдена и разведывательном сообществе по поводу ряда рассекречивания разведывательных данных, сделанных за последние четыре месяца.

С декабря администрация Байдена обнародовала серию ранее засекреченных разведывательных данных, раскрывающих действия России, когда Москва сосредоточила войска на границе с Украиной.

Официальные лица ранее сообщали, что эти публикации были тщательно согласованы с Советом национальной безопасности, разведывательным сообществом и другими агентствами национальной безопасности, чтобы сорвать планы России и сдержать военные действия.

Хотя эта тактика получила широкую поддержку обеих партий, некоторые бывшие сотрудники разведки выразили удивление по поводу уровня детализации, допущенного администрацией, и подняли вопросы о том, не поставит ли это под угрозу источники и методы сбора данных.

"Разведывательное сообщество использовало свои стандартные процедуры рассекречивания, которые существуют для защиты источников и методов", - заявил в феврале представитель американской разведки.

Кроме того, Хейнс призналась, что она и ее сотрудники также изначально были обеспокоены тем, что эта тактика может завести изначально аполитичное разведывательное сообщество далеко в дебри политики.

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