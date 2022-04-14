Украине нужно больше оружия от Запада, чтобы деблокировать Мариуполь. Ситуация в городе "отчаянная".

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга со своим ирландским коллегой.

"Мариуполь в отчаянной ситуации. Чрезвычайно больно получать новости оттуда. Мы делаем все, что возможно, чтобы поддержать мирное население и защитников Мариуполя. Но для того, чтобы разблокировать Мариуполь и спасти их, нам надо больше оружия и мы работаем с партнерами над тем, чтобы его получить", - заявил Кулеба.

Ранее Арестович признал, что часть морпехов в Мариуполе попали в плен.

По оценке института изучения войны, войска РФ могут завершить захват Мариуполя на следующей неделе.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.