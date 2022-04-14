Советник главы Офиса президента Алексей Арестович признал, что часть морпехов в Мариуполе попали в плен. По его словам, это произошло при попытке прорыва к полку "Азов".

Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину.

Однако, как говорит Арестович, речь идет не о тысяче бойцов (как заявляли в Минобороны РФ), а гораздо о меньшем количестве людей.

"В общем операция прорыва была успешной. Военные уже перегруппировались и готовы продолжать выполнять боевые задачи", - сказал Арестович.

Ранее, напомним, командиры полка Азов и морпехов записали видео, в котором сказали, что часть бойцов сдалась в плен и призвали не делать из них героев.

Также сообщалось, что Подоляк подтвердил проблемы с боеприпасами у морпехов в Мариуполе.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.