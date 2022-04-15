С 24 февраля по 13 апреля в Организации Объединенных Наций (ООН) зафиксировали 4 577 жертв среди гражданского населения во время войны в Украине:

1 964 убитых, в том числе 161 ребенок;

2613 раненых, в том числе 252 ребенка.

Об этом организация сообщает в соцсетях.

При этом в ООН признают, что реальные потери гораздо выше.

Напомним, генсек ООН отказался называть происходящее в Украине геноцидом.

Ранее мы писали, что в ООН заявили, что война в Украине грозит голодом почти двум миллиардам жителей Земли.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.