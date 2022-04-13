Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не стал называть преступления в Украине геноцидом.

Об этом Гутерриш заявил на пресс-конференции 13 апреля.

По словам генсека ООН, лишь суд может решить, был в стране геноцид или нет. Он пояснил, что термин "геноцид" имеет строгое определение в международном праве, и что в Украине находятся следователи Международного уголовного суда.

"Мы оставляем определение наличия или отсутствия ситуации геноцида судебным органам, которые имеют отношение к этому вопросу", – сказал Гутерриш.

Напомним, сегодня против термина "геноцид" в отношении событий в Украине высказался и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я буду осторожен с такими терминами, потому что эти два народа - братья. Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики будет способствовать этому", - заявил президент Франции.

А вот Джо Байден назвал действия РФ в Украине геноцидом и объяснил, почему: "становится все более понятным, что Путин просто пытается уничтожить даже идею быть украинцем".

Ранее "Страна" сообщала, что Гутерриш считает, что всеобщее перемирие в Украине в данный момент вряд ли возможно. А ООН просит Путина прекратить огонь в гуманитарных коридорах.