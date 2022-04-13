Президент Франции Эммануэль Макрон считает украинский и русский народы братскими и отказался называть действия РФ в Украине "геноцидом", как это ранее сделал президент США Джо Байден.

Такое заявление сделал Макрон в интервью телеканалу France 2.

"Я буду осторожен с такими терминами, потому что эти два народа - братья. Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики будет способствовать этому. Что мы можем сказать точно, что ситуация неприемлема, и что это военные преступления", - заявил президент Франции.

Напомним, Байден впервые употребил слово "геноцид" в контексте Украины. После этого объяснил, почему так сказал. По словам Байдена, доказательств об "ужасающих действиях" российских военных в Украине становится все больше.

Также мы писали, что Зеленский назвал убийства в Буче геноцидом.

Кроме того, напомним, что во Франции прошел первый тур выборов президента. "Страна" рассказывала, станет ли Макрон снова президентом.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.