Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что всеобщее перемирие в Украине в данный момент вряд ли возможно. ООН просит Путина прекратить огонь в гуманитарных коридорах.

Об этом Гутерриш заявил на пресс-конференции, передают российские СМИ.

"В настоящий момент всеобщее перемирие на Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно не кажется возможным", — сказал генсек ООН.

ООН обратилась к России с рядом гуманитарных инициатив, в частности, о локальном прекращении огня в коридорах доставки гумпомощи и эвакуации мирных жителей.

Ранее на переговоры с Путиным ездил канцлер Австрии и заявил, что "не получил положительных впечатлений".

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.