Из-за войны в Украине голод угрожает 1,7 миллиарда человек, треть из которых уже живет в нищете.

Такие данные приводит Твиттер Организации Объединенных Наций.

По информации ООН, 36 стран, включая несколько самых бедных и уязвимых государств мира, получают более половины своего импорта пшеницы из Российской Федерации и Украины. Поэтому влияние войны носит глобальный и системный характер.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.