Запад бьет тревогу из-за возможного голода в мире, о котором уже заявляли в ООН. Руководство Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации и Всемирной продовольственной программы ООН призвали принять срочные меры для обеспечения продовольственной безопасности в мире из-за ситуации на Украине.

Об этом говорится в их общем заявлении.

"Мы призываем международное сообщество срочно поддержать уязвимые страны путем скоординированных действий, начиная от экстренного снабжения продовольствием, финансовой поддержки, увеличения сельскохозяйственного производства и открытой торговли", - говорится в заявлении.

При этом СНБО заверил украинцев, что голод из-за войны стране не грозит.

А вот о возможном голоде в мире действительно говорил ранее и Кабмин.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.