Две трети киевлян, которые в первые недели войны в Украине выехали из столицы, уже вернулись домой. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

При этом Кличко по-прежнему не рекомендует возвращаться в Киев тем, кто этого еще не сделал.

"Мы ориентируемся на рекомендации военных, и они говорят, что на сегодня угроза достаточно большая, в том числе ракетных обстрелов. Еще одна угроза – идет разминирование прилегающих территорий области, где, к сожалению, несколько людей погибло в результате подрывов", – заявил мэр столицы.

"Страна" писала, что по словам Кличко город продолжает жить в условиях военного положения. Но столица работает, оживляется частный бизнес. Открываются все больше кафе, магазинов, СТО, других частных предприятий. При этом Кличко призвал пока повременить с возвращением в столицу тех жителей, которые эвакуировались от военной угрозы.

Недавно Кличко заявил, что в столице, чтобы уменьшить пробки в городе, для автомобилей открыли Южный мост, который больше месяца работал только для специального и общественного транспорта.