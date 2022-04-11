Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что миру было известно о том, что Россия "планирует войну и готовит "расстрельные списки" для Украины".

Подоляк написал в Twitter что на это украинскому правительству предложили "эвакуироваться в Zoom", и что "Киеву осталось три дня".

"Путин частично имел резон в своих расчётах: некоторые политики на тот момент уже готовы были сдать Украину, высказать обеспокоенность и ввести полусанкции", - пишет Подоляк.

Он заявил, что "иногда один человек может изменить все", имея ввиду Зеленского, и призвал Европу также сделать выбор и отказаться от нефти и газа и России.

Скриншот: Twitter/Михайло Подоляк

Ранее Михаил Подоляк обвинил Евросоюз в "софинансировании" войны России против Украины путем покупки газа.

Также Подоляк заявил, что переговоры президентов Украины и России могут состояться лишь после завершения битвы за Донбасс, которая пройдёт в ближайшие недели, а также после получения Украиной гарантий безопасности от ведущих держав мира.