Прямые потери экономики Украины из-за войны войны на данный момент составляют 80,4 млрд долларов. За неделю эта сумма выросла на 12,2 млрд долларов.

Такие данные публикует аналитический центр при Киевской школе экономики.

А общий ущерб колеблется от 564 млрд долларов до 600 млрд долларов.

В эту сумму входит не только ущерб инфраструктуре, но и снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку.

За 47 дней войны повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс километров дорог и 37 тыс квадратных метров жилого фонда. Пострадали не менее 277 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, 8 аэропортов и 2 порта.

Среди промышленности наибольшие убытки понесли металлургия, коксохимические и нефтеперерабатывающие предприятия, а также машиностроение.

Напомним, что Украина планирует национализировать всю собственность РФ в стране, чтобы компенсировать потери от войны.

По прогнозу Минэкономики, из-за войны ВВП Украины за год может упасть на 40%.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.