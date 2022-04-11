Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице, чтобы уменьшить пробки в городе, для автомобилей открыли Южный мост, который больше месяца работал только для специального и общественного транспорта.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Теперь сообщение между левым и правым берегом осуществляется по трем мостам:

Северному;

Дарницкому;

Южному.

Также Кличко добавил, что в городе увеличивается число маршрутов общественного транспорта.

Напомним, 4 апреля метро в Киеве возобновило движение через Южный мост.

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Вместе с тем, Кличко призвал киевлян не спешить домой.

Тем временем, в в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

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